المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستقبل المقررة الخاصة بفلسطين خلال زيارتها القاهرة

استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقرها الرئيس بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، "فرانشسكا ألبانيز" مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ضمن زيارتها لجمهورية مصر العربية التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كان في استقبال المقررة الخاصة علاء شلبي، رئيس المنظمة وعصام يونس، نائب رئيس المنظمة "مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة"، وشارك في الاجتماع ممثلون عن مركز الميزان ومؤسسات حقوقية فلسطينية، كما استمعت المقررة الخاصة لإفادات شفهية من اثنتين من السيدات الفلسطينيات اللتين واجهتا الكثير من المعاناة؛ نتيجة العدوان على قطاع غزة المحتل قبل وصولهما إلى مصر الشهرين الماضيين.

تناول الاجتماع نقاشات حول الفظاعات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في عموم الأراضي الفلسطينية, وخاصة جريمة الإبادة الجماعية التي تتواصل بحق سكان قطاع غزة، كما تناول تقرير المقررة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تناول تحليل جريمة الإبادة الجماعية الجارية.

كما تناول اللقاء جهود المنظمة والميزان في سياق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

التقت المقررة الخاصة قبل زيارة المنظمة وزير الخارجية المصري، وتواصل بعد الاجتماع لقاءاتها المخططة مع جامعة الدول العربية ومكتب وكالة الأونروا بالقاهرة، وتزور خلال اليومين المقبلين منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة ومناطق شمالي سيناء، حيث تطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع تدفق المساعدات المنقذة للحياة وآليات استقبال ورعاية الجرحى.

وتقرر خلال اجتماع اليوم أن تعقد المقررة اجتماعًا لاحقًا مع المنظمة والميزان قبل ختام زيارتها مصر.