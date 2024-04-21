حرب نووية في الطريق.. كوريا الشمالية تشتعل بسبب أمريكا واليابان

لوح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بالضربة القاضية باستخدام الأسلحة النووية التي يعتبرها سيف حاد يتأرجح فوق رؤوس الخصوم، والورقة التي يحتفظ بها في كمانه، جاهزًا لرميها في أي لحظة يشم فيها رائحة التهديد بالقرب من حدود بلاده.

ويظهر أن زعيم كوريا الشمالية لا يُرسل رسائل تهديدية بلا هدف، بل تقترن خطاباته بأحداث ذات أهمية استراتيجية، تمامًا كما حدث في زيارته الأولى لجامعة كيم جونج إيل، المسماة نسبةً لوالده الزعيم السابق، والتي تزامنت مع الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية، عقب هزيمة الحزب الحاكم بشكل مدو، حيث بدأ كيم بتوجيه تحذيرات صريحة، بمثابة إشارة لعدم تقبل أي تحدٍّ لسيادته، وكذلك عقب اللقاء الأمريكي الياباني الأخير.

وفي ذات السياق، أشارت المذيعة، ري تشون هي، المعروفة بتغطيتها للشئون العسكرية، إلى ضرورة التأهب للحرب في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية، قائلة "إن الزعيم الكوري الشمالي مستعد لتبني مواقف أكثر حزما واستعدادًا للتصعيد العسكري"، مع التأكيد على جاهزية الجيش الكوري الشمالي للتصدي لأي تحديات محتملة، ولو بالاستعانة بالأسلحة النووية.