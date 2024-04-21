الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا حيويا بالجولان بالطيران المسير

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرار نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

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