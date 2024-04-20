برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري السبت 20/أبريل/2024 - 10:52 م 4/20/2024 10:52:46 PM ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة (تصوير طارق الجباس) شارك طباعة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة شارك طباعة