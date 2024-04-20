السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صراع الهبوط| برينتفورد يكتسح لوتون.. وبيرنلي يتغلب على شيفيلد

برينتفورد ولوتون
برينتفورد ولوتون

اكتسح برينتفورد مضيفه فريق لوتون تاون بنتيجة 5-1 في مباراة أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

في الشوط الأول أحرز اللاعب الكونغولي يوان ويسا، هدفين لصالح فريقه "برينتفورد" في الدقيقتين 24 و45+1، وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب الإنجليزي إيثان بينوك، الهدف الثالث لفريقه برينتفورد في الدقيقة 62؛ وبعدها بدقيقتين أضاف الإنجليزي كين لويس بوتر، الهدف الرابع، وأضاف الألماني كيفن شايد في الدقيقة 86 الهدف الخامس، وسجل الإنجليزي لوك بيري هدفا لفريقه لوتون تاون في الدقيقة 92؛ لتنتهي المباراة بفوز برينتفورد على مضيفه فريق لوتون تاون بنتيجة 5-1.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برينتفورد إلى 35 نقطة في المركز الـ 14 بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 28 نقطة في المركز الـ 18.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة، حقق فريق بيرنلي فوزا عريضا على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 4-1 على ملعب استاد "برامول لين".

ففي الشوط الأول أحرز فريق بيرنلي هدفين عن طريق الثنائي الدنماركي جاكوب برون لارسن في الدقيقة 38 والفرنسي لورينز أسينيون في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني قلص "شيفيلد يونايتد" الفارق بإحراز هدف عن طريق لاعبه الهولندي غوستافو هامر في الدقيقة 52 وبعدها بست دقائق أضاف الجنوب إفريقي لايل فوستر الهدف الثاني لفريقه "بيرنلي"، وفي الدقيقة 71 أضاف اللاعب الايسلندى يوهان بيرغ جودموندسون الهدف الرابع لصالح فريقه "بيرنلي".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي إلى 23 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد، الذي لعب 33 مباراة، عند 16 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.

الدورى الانجليزى برينتفورد لوتون لوتون تاون بيرنلي شيفيلد

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