السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد نادى وشاطئ "قادرون" لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة

صورة الحدث
صورة الحدث

خلال جولته، اليوم، بمحافظة دمياط، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، نادي وشاطئ "قادرون" لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم، حيث قاموا بالترحيب به، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد معهم، ثم قام بجولة داخل المشروع، حيث شهد قيام مجموعة من الأطفال بممارسة عدد من الرياضات المختلفة، وأثنى رئيس الوزراء على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع تم تنفيذه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم، حيث يُعد أول شاطئ متكامل يُلبي كافة احتياجات ذوي الهمم، مؤكدًا أن المشروع تم تنفيذه وفقًا للمواصفات القياسية في هذا المجال.  

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، حيث أوضح أن المشروع مقام على مساحة ١١ ألف متر مربع، ويتكون من مبنى خدمي يضم أقساما إدارية ورعاية طبية، كما يحتوي على عدد من الخدمات هى: حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، ومسرح مكشوف، وبرجولات مختلفة مجهزة بشكل كامل، ومطعم، وكافيتريا، ومسجد، وقاعة مناسبات، ومدخل رئيسي مجهز لاستقبال السيارات.

وفي ذات السياق، ذكر "خلف الله" أن الشاطئ مجهز لاستقبال ذوي الهمم من مختلف الإعاقات، خاصة إعاقة الحركة، حيث يحتوي النادي على ممرات مشاة مجهزة لتسهيل حركة جميع صور الإعاقة داخل النادي، بما يضمن الوصول إلى الشاطئ وكافة أجزاء المشروع في يسر وسهولة، كما أوضح أن العاملين بالشاطئ من ذوي الهمم بينهم أبطال رياضيون.

كما التقى رئيس الوزراء مجموعة من اللاعبين بمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، رجال وسيدات، وحرص "مدبولي" على إجراء حوار مع أولياء الأمور، خاصة من الأمهات، وكذلك الأطفال من ذوى الهمم، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وكلهم تقدموا بالشكر على هذا المشروع الذى يمثل متنفسا لهم ولأبنائهم. 

وفي ختام جولته تم التقاط عدة صورة تذكارية مع أولياء الأمور والأطفال من ذوي الهمم.
 

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محافظة دمياط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نادي وشاطئ قادرون لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة الدكتور عاصم الجزار

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