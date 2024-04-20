البرديسى: التواطؤ الغربى والأمريكى ساعد على استمرار العدوان الإسرائيلى بغزة

علق الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، على تصاعد الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التواطؤ الغربي والأمريكي ساعد على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن الممارسات الغربية والأمريكية تختلف كثيرًا عن التصريحات التي يطلقها المسئولون الغربيون ليلًا ونهارًا، موضحًا أن الغرب لا يمكنه أن يقول إنه مع هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه لا يوجد ضغوط جدية حقيقية على الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن الاعتراف في نهاية الأمر سواء كان سياسيًا أو قانونيًا سيكون ذا قيمة رمزية، وحتى هذه القيمة الرمزية لا تريد الولايات المتحدة أن تقدمها للفلسطينيين وتغضب الإسرائيليين.