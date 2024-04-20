السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيرانى: طهران لا تخطط للرد على الضربة الإسرائيلية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران سترد على الفور وعلى "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها.

وذكر أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن.بي.سينيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران فإن ردنا التالي سيكون فوريا وعلى أقصى مستوى".

وتعليقا على "ضربة أصفهان"، أوضح وزير الخارجية الإيراني: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة.. لقد كان أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا - وليس طائرات بدون طيار".

كما أشار إلى أن "إيران لا تخطط للرد، ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا".

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