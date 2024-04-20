السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: "لا تعليق" على الهجوم الإسرائيلى ضد إيران

البيت الأبيض
البيت الأبيض

نفى البيت الأبيض التعليق على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران الليلة الماضية، فيما قللت طهران من تأثير الهجمات، ولم تتهم إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الجمعة، إن واشنطن ليس لديها تعليق على التقارير عن تلك الهجمات.

وسُمعت، فجر الجمعة، أصوات انفجارات قرب قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان وسط إيران.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل شنت ضربة على إيران ردًا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد البيت الأبيض، أنه لا يريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مشددًا أن واشنطن ستواصل مراقبة أسواق النفط والطاقة بعناية.

الأكثر قراءة

عاجل.. لحظة اندلاع حريق بمقرات تابعة للحشد الشعبى فى بابل بالعراق (فيديو)

عاجل.. قصف معسكرات الحرس الثورى الإيرانى فى العراق.. "فيديو"

عاجل.. 3 غارات وطيران مجهول.. تفاصيل القصف على بابل العراقية

عاجل.. ردا على «هجوم إسرائيلي».. الفصائل العراقية تستهدف موقع حيوي في إيلات

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (1- 2)

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة