البيت الأبيض: "لا تعليق" على الهجوم الإسرائيلى ضد إيران

نفى البيت الأبيض التعليق على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران الليلة الماضية، فيما قللت طهران من تأثير الهجمات، ولم تتهم إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الجمعة، إن واشنطن ليس لديها تعليق على التقارير عن تلك الهجمات.

وسُمعت، فجر الجمعة، أصوات انفجارات قرب قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان وسط إيران.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل شنت ضربة على إيران ردًا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد البيت الأبيض، أنه لا يريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مشددًا أن واشنطن ستواصل مراقبة أسواق النفط والطاقة بعناية.