برامج رمضان في الميزان (1- 2)

منذ أن نشانا تربت ذائقتنا على برامج إذاعية رمضانية كانت تمتعنا وتثقفنا بل وتعلمنا من برامجيين كبار أمثال: نجوى أبو النجا، أمينة صبري، نادية حلمي، نهى العلمي،عبد الله قاسم، رباب البدراوي، شريف عبد الوهاب، محسن عرفة، آمال علام. فضلا على العمالقة: وجدي الحكيم، كامل البيطار، حمدي الكنيسي، محمد مرعي وغيرهم. تخيل أن هؤلاء كانوا بعضا من نجوم العمل البرامجي الرمضاني لمحطة إذاعية واحدة هي صوت العرب.

فما بالكم إذا تحدثنا عن خدمة إذاعية أخرى كالبرنامج العام، حين كان يتنافس على خريطتها البرامجية أسماء نجوم كبار أمثال:آمال فهمي بالفوازير، والأساتذة نادية صالح، آمال العمدة، عمر بطيشة ليبقى المستمعون في شغف شديد قبل الشهر الكريم منتظرين ما الذي ستجود به قريحة كل منهم إعدادا وتقديما وتنفيذا وحشدا للنجوم، بل ومنافسة شديدة على من يتصدر برنامجه خريطة الإذاعة الأم، ليصبح هو بطل الموسم يليه الوصيف ثم ما دون ذلك.

أما الشرق الأوسط الرشيقة فكان لها طابعها البرامجي المميز بضيف الإفطار الذي يمتد الحوار معه لفترة طويلة تتخللها برامج قصيرة مميزة بضيوف من نجوم الصف الأول، وتيترات رشيقة يصنعها برؤيته عمرو عبد الحميد وتزينها بصوتها إيناس جوهر وينفذها إخراجيا حسني غنيم. ولكن، لا يجوز لي الحديث عن برامج الإذاعة حاليا، باعتباري أحد صناعها.

أما تليفزيونيا، فوسط زخم درامي رمضاني كبير يجعلك تشاهد بين كل مسلسل ومسلسل مسلسلا ثالثا، تابعنا حالة من التراجع الكمي للمواد البرامجية التي كانت تميز خريطة رمضان لصالح المادة الدرامية. ورغم قلة العدد فإن هناك برامج مميزة تركت أثرا طيبا لدى جمهور المشاهدين الذين أتخموا دراميا فبحثوا لأنفسهم عن منفذ آخر للمتعة والتسلية، وزد عليهما المتابعة لنجوم يحبونهم أو لقضايا تهمهم.

لفت انتباهي برنامج فضيلة الإمام الأكبر والذي أداره هذا العام د. محمد سعيد محفوظ وتم بثه إذاعيا إلى جانب البث التليفزيوني أيضا، من خلال برنامج " الإمام الطيب "، وهو البرنامج الذي أنتجه مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه فضيلته. طرح محفوظ خلال الحلقات مع شيخنا وبوعي ليس جديدا عليه قضايا معاصرة تهم المسلم في زمن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد اجتهد البرنامج في الربط بين أسماء الله الحسنى ودلالاتها على ممارساتنا فيما يتعلق بتلك القضايا الحياتية.

من بين تلك البرامج أيضا كانت هناك محاولة جادة نحو تفسير جديد لكتاب الله، حمل عنوان " أبواب القرآن " قدمته قنوات CbC . أداره بوعي الباحث عن الحقيقة وباحترافية الإعلامي المثقف دكتور محمد الباز. انطلق البرنامج من سؤال مبدئي هو: هل نحن في حاجة إلى تفسير عصري للقرآن الكريم ؟ ثم انطلقت الحلقات في طرح أسئلة أهم من خلال حوار مطول مع الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. منح الباز العالم الجليل مساحة تليق بعلمه، مثلما فعل الراحل أحمد فراج قبل عقود حين قدم الشيخ الشعراوي للجمهور، بل مُنحنا نحن الفرصة للتعرف على رؤى هذا الشيخ المستنيرة. ولعل أبرز الأسئلة التي حمسَتنا لمتابعة الحلقات كان سؤالا مبدئيا طرحته الحلقة الأولى يقول: ألم يكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأجدر بتفسير القرآن ؟

ورغم إثارته جدلا واسعا، أرى أن برنامج فضيلة الدكتور علي جمعة " نور الدين " واحدا من البرامج المثيرة للتفكير وإعمال العقل - وليس الجدل - بإجابات جريئة لمفتي الديار السابق اتسمت بمواكبة روح العصر، واستهدفت جذب فئة الشباب لفهم صحيح الدين وكونه دين يسر وليس عسر.

وخلال النصف الثاني من الشهر الفضيل كان هناك برنامج " مملكة الدراويش " لقصواء الخلالي والذي تحدثت فيه عن المتصوفة انطلاقا من الرسالة القشيرية وهي المرجع الأبرز لأهل التصوف للإمام أبي القاسم القشيري منذ القرن الخامس الهجري وحتى اليوم.