السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفرقه الألمانية "keinemusik "تقيم حفلتها بمنطقة أهرامات الجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت، مساء اليوم، الحفلة التي تقيمها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة،وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لمثل هذه الحفلات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج السياحي لمصر والتي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة تجمع  بين العراقة والحداثة ولا تقتصر التجربة السياحية بها على التاريخ والحضارة العريقة ولكن هناك دائما الجديد والمعاصر الذي يثري تجربة السائح ويجعلها مختلفة ومتنوعة.

وأضاف أن الهيئة قامت بتنظيم برنامج سياحي للفرقة زاروا خلاله منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وبما شاهدوه من أماكن أثرية وتعرفهم على الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

ويُقام الحفل بمنطقه بانوراما 2 كما يحظى باقبال جماهيري كبير من المصريين والأجانب، وبصدي واسع لدى المهتمين بهذا النوع المميز من الحفلات.

وفى سياق متصل ترعى هيئة تنشيط السياحة النسخة ال 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي انطلقت اليوم، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم من ضمنهم ال 16 الأوائل المصنفين على العالم.
 

يشار  إلى أن فرقة keinemusik اشتهرت بأدائها المميز في الموسيقي الإلكترونية، وتضم عدد من منسقي وموزعي الأغاني المشهورين وقد استحوذت علي اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم.


وتعد السمة المميزة لعروضهم هى دمج الألحان والموسيقى ومنها دمج الألحان العربية والمصرية، وقد ميزهم هذا الاندماج في عالم الموسيقي الإلكترونية مما أظهر تقديرًا عميقًا للتراث الثقافي لمصر والشرق الأوسط.

فرقة keinemusik الفرقة الألمانية أهرامات الجيزة بطولة الجونة الدولية للاسكواش بانوراما

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