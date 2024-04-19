السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شملت 4 أشخاص وكيانين.. عقوبات الاتحاد الأوروبى تلاحق مستوطنين فى الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، حزمة عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أدرج بها أربعة أشخاص وكيانين.

وبحسب بيان لها، فقد تمت إضافة كياني ليهافا "مجموعة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق اليهود" و"شباب التلال" وهي "مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية"، بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين في منظمة شباب التلال، وهما مئير إيتنغر وإليشا يريد.

أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة 

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عقوبات أمريكية على منظمتين لجمع الأموال لمتطرفين إسرائيليين فى الضفة الغربية

كما تمت إضافة نيريا بن بازي، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه متهم بمهاجمة الفلسطينيين بشكل متكرر، ويينون ليفي، الذي قال المجلس إنه شارك في أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة، إلى القائمة أيضًا.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. نحن ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين: يجب محاسبة الجناة".

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إنها ترحب بالعقوبات، وأضافت أن "التصعيد الأخير للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف؛ ويجب محاسبة هؤلاء المستوطنين".

الاتحاد الأوروبي أعمال العنف في الضفة الغربية عقوبات إرهاب المستوطنين أشكال التطرف

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