الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد الهجوم على أصفهان الإيرانية.. ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لتلك المدينة؟

الهجوم على مدينة
الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية

بعد الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية، فتح باب للتساؤلات حول الأهمية العسكرية لهذه المدينة الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية.

ويرصد تقرير تليفزيوني لفضائية "الغد"، عن أهمية أصفهان العسكرية لإيران؟

أصفهان أو أصبهان هي إحدى مدن إيران ومرکز محافظة أصفهان على بعد 340 كم جنوب طهران.

يبلغ عدد سكانها حوالي 3.100.000 ثلاثة ملايين ومائة ألف نسمة.

تضم أصفهان مجمعًا للصناعات الدفاعية، والذي يقع داخلها مركز لصناعة وتطوير الصواريخ متوسطة المدى من طراز "شهاب" القادرة على الوصول إلى عمق إسرائيل بحسب تقارير إيرانية.

كما تضم قاعدة عسكرية جوية والتي انطلقت منها المسيرات في الهجوم الأخير.

كما تضم 4 منشآت أبحاث نووية من أبرزها محطة "نطنز" والتي تعد أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران.

ونفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وجود أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد.

 فيما أعلن قائد للجيش الإيراني في أصفهان عن أن الأصوات المسموعة كانت بسبب إطلاق المضادات الجوية باتجاه أهداف مشبوهة في السماء، نافيًا وجود أي حادث أو أضرار على الإطلاق.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن أن نظام الدفاع الجوي دمر ثلاث طائرات بدون طيران تم رصدها في سماء مدينة أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المنشآت النووية في أصفهان آمنة تمامًا ولم يسجل فيها أي حادث.

العاصمة الإيرانية اصفهان “الغد” طهران إيران

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