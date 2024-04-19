"شقة ومصنع ومقابر".. الحماية المدنية تسيطر على 3 حرائق هائلة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على 3 حرائق فى توقيت واحد بعدد من المحافظات ومنعت امتداد تلك الحرائق للعقارات المجاورة.

مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة في حريق اندلع في منزل بقرية العجميين بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي, مدير أمن الفيوم, إخطارا من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية العجميين، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 3 من أفراد الأسرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة.

تبين من المعاينة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل ما تسبب في اشتعال النيران التي التهمت أثاث المنزل وتبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخماد حريق اندلع في مخزن خردة بالسويس

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مخزن خردة بمنطقة عرب المعمل في السويس، وطالت النيران محول كهرباء يغذي المنطقة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة عرب المعمل، وتوجهت سيارتين إطفاء من نقطة المثلث لموقع البلاغ.

وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وجرى فصل خط الغاز الطبيعي والتيار الكهربي عن المنطقة التي شهدت الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في أرض فضاء يستغلها صاحبها في جمع وتخزين الخردة ومخلفات البلاستيك، ونشب الحريق بشكل مفاجئ بحسب أقوال الشهود العيان وانتشرت النيرات في المخلفات الخردة، بفعل المواد سريعة الاشتعال، وطالت النيران محول كهرباء مجاورة للأرض الفضاء.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق.

حريق في “مقابر زفتى” بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب بأشجار المقابر بطريق سكة طنطا وذلك دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مقابر زفتي بنشوب حريق بشجرة وسط المقابر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الأجزاء، وذلك دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.