الجمعة 19 أبريل 2024
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تكنولوجيا

تسجيلات صوتية.. آبل تعتزم تطوير تطبيق الملاحظات في iOS 18

نظام iOS 18
نظام iOS 18

تخطط شركة آبل لتطوير تطبيق الملاحظات الافتراضي Notes في هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع تحديث iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكره موقع “آبل إنسايدر” المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول تحديث iOS 18 في مؤتمر WWDC 2024 السنوي.

تُقدم هذه الميزات الجديدة دفعة قوية لتطبيق الملاحظات، مما يجعله أكثر فائدة للمستخدمين الذين يرغبون في تدوين أفكارهم وخططهم بطرق إبداعية.

ويزعم التقرير أن نظام iOS 18 سيسمح لمستخدمي آيفون بإضافة التسجيلات الصوتية مباشرةً داخل تطبيق الملاحظات دون الحاجة إلى اللجوء إلى تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos، إذ يمكن بالفعل حاليًا نسخ التسجيلات الصوتية من تطبيق المذكرات الصوتية ولصقها في تطبيق الملاحظات، ولكن تلك الخطوة لن تكون ضرورية مع نظام iOS 18 القادم.

ومن المرجح أيضًا أن يضيف تطبيق الملاحظات دعمًا للمدخلات الرياضية، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على إضافة المزيد من أنواع المعادلات الرياضية إلى التطبيق مع التكامل أيضًا مع تطبيق الآلة الحاسبة دون تفاصيل أخرى واضحة.

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