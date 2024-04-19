الأمم المتحدة: “حان الوقت لوقف دورة الانتقام الخطيرة فى الشرق الأوسط”

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تصريحات له اليوم الجمعة، على وقف تبادل الهجمات بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي الرد بعد الهجوم الأخير الذي استهدف إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن "الأمين العام يؤكد مجددًا أن الوقت قد حان لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط".

وتابع: "الأمين العام يدين أي عمل انتقامي ويناشد المجتمع الدولي العمل معًا لمنع أي تطور إضافي يمكن أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها".



الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات إسرائيلية

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمتين يوم الجمعة بسبب قيامهما بجمع أموال لصالح متطرفين إسرائيليين عنيفين في الضفة الغربية.

وأنشأت المجموعتان- صندوق جبل الخليل وشلوم أسيريش- حملات تمويل جماعي لجمع آلاف الدولارات ليينون ليفي وديفيد حاي تشاسداي على التوالي. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذين الرجلين في فبراير/شباط بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.