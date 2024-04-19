الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

احتفالات عيد تحرير سيناء واستمرار عروض المسرح والسامر يشهد عودة حفلات الخميس الأخير

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تشهد أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 25 أبريل، تتنوع موضوعاتها بين احتفالات اليوم العالمي للتراث وعيد تحرير سيناء وعروض الموسم المسرحي وأنشطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ، والحفلات الفنية المتنوعة وغيرها.

ملتقيات بمطروح والوادي الجديد بالتزامن مع احتفالات يوم التراث واستمرار "حياة كريمة" بكفر الشيخ


وتقدم الهيئة عددا كبيرا من الفعاليات بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للتراث، من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة مطروح، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بدءا من مساء اليوم الجمعة وحتى 28 أبريل الحالي، باستضافة 139 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، مطروح، القاهرة "حي الأسمرات"، ويتضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات وورش العمل والورش الحرفية والتراثية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات، بهدف تمكين ودعم المرأة الحدودية وتطوير مهاراتها الحياتية والمهنية.

وتعقد الهيئة بعد غد الأحد الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، وذلك بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد. وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء المقبل، ويشهد عددا من الجلسات البحثية واللقاءات حول العادات والتقاليد والممارسات الشعبية، بمشاركة نخبة من الباحثين، بجانب الورش والمعارض الفنية وعروض الفنون الشعبية المستوحاة من الفلكلور الشعبي.

وفي محافظة كفر الشيخ، تتواصل فعاليات البرنامج المنفذ ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز كفر الشيخ، والذي انطلق أمس الخميس ويشهد عددا من اللقاءات التثقيفية والورش الحرفية والعروض الفنية ومعارض الكتب.

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في أجندة قصور الثقافة الأسبوعية.. احتفالات متنوعة وعروض فنية ومسرحية تجوب المحافظات

انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء

وتنظم هيئة قصور الثقافة طوال الأسبوع مجموعة كبيرة من الفعاليات بمناسبة عيد "تحرير سيناء" في مختلف المحافظات، من أبرزها احتفالية فنية بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، الخميس المقبل 25 أبريل، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

عودة حفلات الخميس الأخير بحفل أغنيات العندليب الأسمر بالسامر

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة في السابعة مساء الخميس المقبل استئناف برنامج حفلات الخميس الأخير من كل شهر، تقدم خلاله الفرقة المصرية للموسيقى والغناء أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستعراض "قاضي البلاج" بمشاركة فرقتي بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، وتقدم فقرة فنية للموسيقار الكبير مجدي الحسيني.

وكانت قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا بعنوان "حفلات الخميس الأخير من كل شهر"، وخصص أول حفل لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، نهاية فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب الفنان أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

استمرار عروض الموسم المسرحي وقوافل متنوعة بالمحافظات

وفي مجال المسرح تستمر قصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، وذلك بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج، بورسعيد.

وتشهد محافظة البحيرة بدءا من الثلاثاء المقبل عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن مشروع القوافل الثقافية بقرية المعدية بإدكو، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية والشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، واللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنو

برامج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني اليوم العالمي للتراث عيد تحرير سيناء مبادرة حياة كريمة

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