"حياة كريمة": دخول 30 شاحنة مساعدات من القافلة الـ6 إلى غزة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن دخول 30 شاحنة مساعدات تابعة لها، ضمن القافلة السادسة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضحت حياة كريمة، في بيان لها، أنها في انتظار دخول الشاحنات الأخرى، ضمن القافلة الجديدة، التي يصل عددها لـ80 شاحنة مساعدات أساسية تشمل أطعمة، مشروبات، أدوات ومستلزمات طبية، وغيرها.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، من مؤسسة حياة كريمة، بلغ 471 شاحنة مساعدات أساسية، منذ اندلاع الأزمة، مؤكدا أن هدفها الأساسي دعم أهالينا في فلسطين.