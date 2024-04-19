وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

انشغلت عقول ومسامع ونظرات عشرات الأطفال، نحو وزيرة الثقافة، الشخصية السياسية والثقافية والتربوية المبدعة هيفاء النجار، التي تبادلت الأدوار مع مستمعيها من الأطفال والآباء والأمهات، تقرأ لهم قصة مؤثرة، فيها تفاعل مع قدرات ومكنون الإبداع، الذي تجسد في نماذج من المحتوى السردي الراقي، الموجه لفئات عمرية، استهدفها: "مهرجان المحتوى العربي للطفل- بالعربي 2024"، وهو الذي جمع عديد الأطفال من أماكن وبيئات ومدن من شتى مناطق الأردن، بما في ذلك العائلات والمجموعات المدرسية من عمر 4 إلى 12 عاما.

قصص للأطفال.. ومعهم

قصة للأطفال.. ومعهم، الخيال والوعي، وهم الأطفال المتواجدون، اختارت الوزيرة هيفاء النجار، قصة من مجموعة قصصية لكاتبة أدب الأطفال المخرجة الراحلة "مارجو مالاتجليان"، وسط اهتمام بالغ من الأطفال الحضور الذين توافدوا مع ذويهم إلى فعاليات المهرجان، والمؤلفة ملاتجليان، كانت من علامات الإخراج في مسرح الطفل الأردني والعربي، شاركت في أعمال أسرة المسرح الأردني في الستينيات من القرن العشرين، ثم ترأست قسم برامج الأطفال بالتليفزيون الأردني، لتتفرغ بعدها للعمل المسرحي الموجه للطفل من خلال نادي أصدقاء الطفل، توفيت في عام ٢٠١٩.

بالعربي 2024.. تجربة أولى

الدورة الأولى لمهرجان "المحتوى العربي للطفل- بالعربي 2024" افتتحت برعاية وزيرة الثقافة النجار في متحف الأطفال بعمان، ويستمر 5 أيام.

حقق افتتاح "بالعربي 2024"، فرصة دمج أهمية متحف الأطفال، إذ بادرت الوزيرة النجار، ترافقها مديرة المتحف سوسن الدلق، التجوال، مع الأطفال، على معرض الكتاب والمنتجات والأنشطة المختلفة الموجهة مع المعروضات والمحتويات التي تخاطب وعى وحياة ومجتمع الطفل وتقدم له دعامة أساسية في تكوين وتشكيل شخصيته وإعداده إعدادا إيجابيا فى المجتمع.

مهرجان المحتوى العربي للطفل نظم بعمل موصول من دار كليلة ودمنة للنشر بالتعاون مع وزارة الثقافة وبدعم من البنك العربي، وشاركت فيه مجموعة من دور النشر الأردنية والعربية العريقة، في نشرها كتب الأطفال، إيمانا بأهمية إثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال، بما في العديد من الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية التي أسهمت فيها مجموعة من المبدعين والفنانين العرب، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات تعليمية وتربوية للأطفال من تطوير مؤسسات محلية وعربية.

كما تم في حفل الافتتاح توزيع كتب ومجلات للأطفال من إصدارات وزارة الثقافة.

الوزيرة النجار، أنهت قراءتها لتحرك وعى وأسئلة الأطفال، وفي ذات الوقت تسعد جمهور المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه للأطفال في الأردن، إلى تسليط الضوء على اللغة العربية، ودعم المحتوى الأدبي العربي المقدم للأطفال، وكذلك المحتوى العلمي والفني العربي، وتقدير دور الكتاب والفنانين العرب.

كيف نعيد الأطفال إلى ساحة الكتاب؟

عمليا، يأتي مهرجان "المحتوى العربي للطفل- بالعربي 2024"، ليثير أهمية العمل بجدية على الموروث والسردية الأردنية الوطنية والعربية والحضارية الإنسانية، التي تعيد الأطفال من مختلف الإعمار إلى ساحة الكتاب، ما أثار سؤالا عن كيفية عودة الأطفال إلى ساحة الكتاب، من خلال التركيز على فعالية أدب الطفل ورعايته، بكل إبداعات وقدرات الكتاب في تجويد وصقل المحتوى العربي من أدب الطفل العربي، من كل الجوانب المعرفية والإبداعية والتربوية والجمالية.

.. وتعد مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة، من أبرز الجهات التي تعنى في كل ما له من قضايا صياغة وعي الأطفال، وتثقيفهم وتنويرهم والارتقاء بذائقتهم الفنية والجمالية. وتنشئة جيل جديد قادر على تحمل مسئولياته في المستقبل.

.. وهي تعمل وفق الوزارة، على إكساب الأطفال مهارات جديدة في مجالات شتى مثل كتابة القصة، الشعر، الرسم، العزف..، من خلال مسابقة الإبداع الطفولي على مستوى المملكة واكتشاف إبداعات الأطفال في حقول المسابقة.

مع تنمية روح التنافس بين الأطفال، عبر نشر إبداعات المبدعين الفائزين.

وتدعو إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل التسامح وتقبل الآخر، ونبذ العنف، ومحبة الكتاب وأدب الطفل العربي.