شعبة الطاقة المستدامة: مصر نفذت 80% من محطة بنبان الشمسية

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، إن مصر وضعت خطة لتوليد 42% من إنتاجها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، موضحا أن مصر جاءت في المرتبة الأولى إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى العالم العربي.

وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن منظمة "غلوبال إنيرجي مونيتور" العالمية، أصدرت تقريرا مؤخرا رصدت فيه وضع الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية، وجاء بالتقرير: تصدر مصر مؤشر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدلات إنتاج 3.5 جيجاوات، تليها "الإمارات" بنحو 2.6 جيجاوات، واحتلت "المغرب" المركز الثالث بنحو 1.9 جيجاوات، ثم "الأردن" بنحو 1.7 جيجاوات، تليها "السعودية" بإنتاج 0.78 جيجاوات.

وأكد هيبة: "تستهدف مصر الوصول بإنتاجها للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 6.8 جيجاوات بنهاية عام 2024، منها 1.6 جيجا من طاقة الرياح و1.9 جيجا من محطات الطاقة الشمسية".

من جهته، قال المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" وعضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر وضعت استراتيجية متكاملة ومحددة المعالم للطاقة المستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.

وأوضح "حكيم" أنه جاء على رأس تلك المشروع، مشروع "رياح خماسين" غرب محافظة سوهاج، الذي يحتضن 4 مشروعات ضخمة منها محطات: "أكوا باور" بطاقة 10.000 ميجاوات، "مصدر" بطاقة 10.000 ميجاوات، "سكاتك" بطاقة 5.000 ميجاوات، "أوراسكوم" بطاقة 3.000 ميجاوات.

كما تستعد شركة "سكاتك" لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية بطاقة 1.000 ميجاوات لتشغيل مصنع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، بخلاف تنفيذ مزرعة رياح بطاقة 120 ميجاوات في دمياط لتشغيل مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر.

كما تعمل شركة "النويس" الإماراتية على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو، تحمل اسم "أبيدوس"، ومزرعة رياح بمنطقة رأس غارب بطاقة 500 ميجاوات، تحمل اسم "أميونت".

كذلك تستعد شركة "أكوا باور" لافتتاح مزرعة رياح "فارس" بطاقة 200 ميجاوات قبل صيف 2024، بخلاف بدء تنفيذ مزرعة رياح أخرى على ساحل البحر الأحمر بطاقة 1100 ميجاوات، وذلك بخلاف مزرعتها بمشروع "رياح خماسين".

لتلحق بها شركة "فيستاس" العالمية، وتفتتح مزرعتها الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، باستثمارات ربع مليار يورو، ضمن مخطط الشركة لضخ 2 مليار يورو استثمارات جديدة بمصر الفترة المقبلة.

وأوضح روماني حكيم أنه انتهت مصر بالفعل من تنفيذ 80% من محطة طاقة "بنبان" الشمسية، الجاري تنفيذها بطاقة 2000 ميجاوات، حيث انتهت الشركات من تنفيذ 1600 ميجاوات، وتعمل على تنفيذ المرحلة المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه على صعيد آخر، تحتضن مصر بالفعل 3 مزارع رياح على ساحل البحر الأحمر، منها مزرعتا رياح مملوكتان للحكومة المصرية، ومزرعة رياح نفذها القطاع الخاص متمثلا في تحالف "أوراسكوم- إنچي- تويوتا تسوشو" التي افتتحها الرئيس السيسي في عام 2019 بعد أن انتهى التحالف من تنفيذها قبل الميعاد المقرر ببضعة أشهر.