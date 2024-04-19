الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على قاتل ربة منزل في زفتى لسرقتها

قاتل
قاتل

تمكنت مباحث زفتي من كشف ملابسات مقتل ربة منزل في إحدى قرى مركز زفتى داخل مسكنها.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء محمد عاصم، مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد السابع من العمر داخل شقتها، وتم دفنها. وهناك شك في وجود شبهة جنائية، وعلى الفور تم استخراج الجثة وتكثيف التحريات تحت إشراف العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، لكشف ملابسات الحادث، والرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث زفتى.

وأظهرت التحريات أن المجني عليها تم قتلها بهدف السرقة، وأن الجاني شخص يستعين به محصل الغاز في المنطقة لمساعدته في تحصيل الفواتير. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأثناء مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.

مباحث زفتي تتمتع بسمعة طيبة جثة سيدة فى العقد السابع وجود شبهة جنائية محصل الغاز ضبط المتهم شهد الطريق الزراعي

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