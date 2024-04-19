الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

3 سيناريوهات متوقّعة للرد الإيراني على "هجوم أصفهان"

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

شنت إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم الجمعة مجموعة من الضربات التي استهدفت في وقت متزامن أهدافًا في كل من إيران وسوريا والعراق، أبرزها استهداف مدينة أصفهان الإيرانية وسط وفي محيط مطار أصفهان الدولي وبالقرب من قاعدة جوية عسكرية تابعة للجيش الإيراني.

يأتي ذلك ردًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي وصاروخ كروز، والذي جاء بدوره ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق ومقتل عدد من القادة العسكريين على رأسهم العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في كل من سوريا ولبنان.

ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن هناك عددًا من سيناريوهات الرد الإيراني وفقًا للمعطيات.

السيناريو الأول: عدم الرد والتقليل من حجم الهجوم

من المرجح أن تسعى إيران على المستويات الإعلامية والسياسية وحتى العسكرية إلى التقليل من حجم الهجوم الإسرائيلي، بتأكيد أنه كان هجومًا محدودًا وبعدد أقل ما يمكن من الطائرات المسيرة وليس الصواريخ، وأنه لم يسفر عن أي أضرار تذكر، حتى لا تكون بذلك مطالبة بالرد على هذا الهجوم، وأزمة هذا السيناريو أنه يقابله تصريحات عديدة "نارية" من الحرس الثوري الإيراني ومن المرشد الأعلى ومن الرئيس الإيراني ومن وزير الخارجية الإيراني، بأن أي هجوم ورد إسرائيلي سيدفع إيران للرد بقوة أكبر.

كما أن عدم الرد سيجعل النظام الإيراني في مأزق داخلي مع الشارع الإيراني الذي خرج في تظاهرات مؤيدة للضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

السيناريو الثاني: التصعيد من خلال الوكلاء

قد تختار إيران الرد من خلال وكلائها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وبأن يكون الرد عاجلًا ومؤثرًا قدر المستطاع.

السيناريو الثالث: رد إيراني مباشر

أي رد إيراني مباشر مرة أخرى ضد إسرائيل لن يعني سوى تحول التوتر إلى صراع مفتوح وستكون له آثار مدمرة على كافة الأطراف، ومن غير المستبعد أن تنضم كافة الجبهات "الوكلاء" إلى مشاركة إيران هذه المرة.

يدعم هذا السيناريو هو إن كان القادة الإيرانيين سيلتزمون بتهديدهم أنهم سيردون بهجوم أشد ضد إسرائيل في حال أقدمت على استهدفت إيران بشكل مباشر. هذا السيناريو قد يمثل فرصة للإسرائيليين لاستهداف أصول البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر، وهذا ما تدركه طهران وعليه قد تسعى إلى خفض التصعيد حفاظا على برنامجها النووي وحفاظا على نفوذها المتعاظم في الإقليم.

وقد تقوم طهران والحرس الثوري باستهداف سفن الملاحة في المحيط الهادي خاصة التي لها أي ارتباط بإسرائيل كما حدث عقب الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق وقبيل شنها هجوم بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية هجوم أصفهان الحرب في غزة

الأكثر قراءة

عاجل | وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

وداعاً يا عمدة.. رحيل صلاح السعدني النجم الذي لا ينطفئ بريقه

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

3 سيناريوهات متوقّعة للرد الإيراني على "هجوم أصفهان"

الجيش الإيراني: سنعلن عن نتائج الهجوم على أصفهان قريبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

عام على الحرب في السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة