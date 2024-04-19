الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تنفيذية "كاف" تجتمع اليوم بالمغرب لبحث ملفات تخص المسابقات الأفريقية

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، اجتماعا بالعاصمة المغربية الرباط، لمناقشة العديد من الأمور والملفات التي تخص المسابقات في القارة السمراء.

سيترأس الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، والتي سيُعقد بمقر الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وسيبدأ اجتماع التنفيذية لـ «كاف» في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت المغرب (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة).

وسيُجرى اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«كاف» على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، المقامة حاليا بالمغرب.

يذكر أن آخر اجتماع للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، عقد في نوفمبر الماضي بأبيدجان، على هامش بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

مصر تواجه أنجولا.. والمغرب تواجه ليبيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة الصالات

يخوض منتخب مصر لكرة القدم للصالات، مواجهة هامة عندما يلتقي نظيره الأنجولي، مساء اليوم، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات 2024، والمقامة حاليا بالمغرب.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء (بتوقيت القاهرة)، على صالة مولاي عبدالله بالرباط.

يخوض منتخب المغرب، مباراة هامة عندما يواجه نظيره الليبي، في تمام التاسعة مساء، في إطار نصف نهائي البطولة.

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث، في تمام السابعة من مساء اليوم ذاته.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات، سيحجزون بطاقة التأهل للمونديال الذي سيقام في أوزبكستان.

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