تصعيد إسرائيلى- إيرانى يهدد بانفجار المنطقة.. ومصر تقود جهود "إخماد الحرائق"

تمثل الضربة الإسرائيلية ضد إيران استكمالًا لمسلسل التوتر القائم بين الدولتين منذ فترة، في تطور قد يقود المنطقة إلى انفجار غير محسوب لا يمكن لأحد السيطرة عليه وفي غير مصلحة الجميع بلا استثناء.

أفادت تقارير إعلامية بوقوع العديد من الانفجارات وقعت في مدينة أصفهان، وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد، بينما تحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وذكرت قناة ABC الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران، ولم يتمكن هؤلاء المسئولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية القول إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق مشيرا إلى أن الهدف ليس نوويا.

من جانبها، نفت إيران استهداف أصفهان بهجمات صاروخية وأكدت إسقاطها عددا من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية، إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاع الجوي للبلاد، مشيرا إلى أن الهجوم تم تنفيذه من خارج الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه سمع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان، حيث أشار موقع إيران إنترناشونال الإخباري إلى سماع دوي عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وأفادت التقارير الإعلامية بسماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 04:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم، حسب تلك التقارير.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد، بينما تحدث التليفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

ومن جانبها، أكدت محطة إيه بي سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسئول أمريكي استهداف صواريخ إسرائيلية موقعًا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

تعليق الرحلات الجوية

في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران، في الوقت الذي يعقد فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا لبحث الهجوم الذي استهدف أصفهان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات أمرت بإغلاق المجال الجوي الإيراني وتعليق الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وعدد من المطارات الأخرى في البلاد.

نفي إيراني

في ظل حالة من الغموض، قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

أنباء عن اجتماع أمني في إسرائيل

في المقابل، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة في خبر مقتضب عن اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا في تل أبيب، دون الإشارة إلى الشخصيات التي تحضر هذا الاجتماع.

استهداف متزامن المواقع في سوريا

وفي سوريا، قالت وسائل إعلام محلية، إن هناك أنباء عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب البلاد إثر غارات إسرائيلية.

وأكد موقع السويداء 24 الإخباري، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية، أن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وازرع في ريف درعا الشرقي، مما أدى لخسائر مادية.

ولم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، رغم سماع دوي انفجارات في المنطقة، بحسب السويداء 24.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل، دون التأكد من وقوع أي انفجارات.

موقف مصري استباقي

ويؤكد استمرار العمليات المتبادلة بين الطرفين صحة وسلامة الموقف المصري، الذي حرص منذ البداية على التحذير من مغبة توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، وهي لا تزال تحذر حتى الآن من استمرار هذا الوضع.

ويتطلب تصاعد التوتر في المنطقة من الجميع الالتزام بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد أكثر من ذلك، لأن هذه العمليات تؤكد الحاجة الماسة إلى معالجة أسباب التصعيد وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستظل أهم مسببات عدم الاستقرار في المنطقة ما دامت لم تجد طريقها إلى الحل العادل والشامل.