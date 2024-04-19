عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

نفى مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

وأكد مجلس الوزراء أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ"أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية

حقيقة قرار لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).