الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نفى مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن قرارًا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

وأكد مجلس الوزراء أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ"أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية

txt

بتوجيهات الرئيس.. تفعيل مبادرة رئيس الوزراء والغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار

txt

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

حقيقة قرار لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

رئيس الوزراء عودة يوم الأحد شهر أغسطس المقبل اون لاين يوم عمل للموظفين

مواد متعلقة

بتوجيهات الرئيس.. تفعيل مبادرة رئيس الوزراء والغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

إعلام عبرى: هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات

تصريحات مدبولى بشأن تراجع أسعار السلع تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتّى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة