الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السفارة الروسية بطهران: جميع مؤسساتنا بإيران تعمل بشكل طبيعى ولا توجد أضرار لمواطنينا

السفارة الروسية
السفارة الروسية بطهران

أكدت السفارة الروسية بطهران، أن هناك هدوءا في الوضع بإيران بعد هجوم عدة مسيرات على أصفهان ليلا، وفقا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

جميع الهيئات الروسية فى إيران تعمل بشكل طبيعى

وأوضحت السفارة الروسية بطهران، أن جميع الهيئات الروسية في إيران تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أضرار لمواطنينا.

في سياق آخر، طالبت الخارجية الإسرائيلية، سفاراتها وقنصلياتها بعدم التعليق على ما جرى في إيران، وفقا لإعلام عبري نقلت عنه "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

السفارة الروسية بطهران إيران اصفهان الهيئات الروسية إسرائيل

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