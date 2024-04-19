عاجل.. سماع دوى 3 انفجارات ضخمة فى العراق وسوريا وإيران

أفادت صحيفة "جورزيلم بوست" الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان وسط إيران وفي محافظة السويداء جنوبي سوريا وفي منطقة بغداد ومحافظة بابل العراقية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لديها حرية العمل ضد إيران ولن تقلص حجم الرد الذي أقرته ضد الهجوم الإيراني الذي وقع السبت الماضي.

وأشار جالانت، في كلمة مصورة نقلتها هيئة البث الإسرائيلية خلال لقائه بضباط شاركوا في صد الهجمات الإيرانية، إلى أن إسرائيل اتخذت قرارها بشأن ما ستفعله ولن تقلصه.

وأضاف جالانت في كلمته: "قدرتنا على اتخاذ قرارات على الأرض تكمن في معرفة أن لدينا من نثق به في الجو، لن يتم تقليص مهامنا، وعلينا أن نعرف أن لدينا حرية العمل، ونفعل ما نريد وهناك ضمان بأن ما تقرر سيتم تنفيذه أيضًا".

