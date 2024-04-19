عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى يعلن حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته

أكدت محطة" إيه.بي.سي" نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي باستهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

وذكرت قناة ABC الأمركية نقلا عن مسؤولين أمركيين أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران، ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا.

في ذات السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني عن حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية.

وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية أن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي، مما أدى لخسائر مادية.

ولم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، رغم سماع دوي انفجارات في المنطقة، بحسب السويداء 24.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل.