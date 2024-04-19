مندوب روسيا بمجلس الأمن يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية مقتل آلاف الفلسطينيين فى غزة

حمل مندوب روسيا لدى مجلس الدولي فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار مندوب روسيا إلى أن واشنطن ترى أن الفلسطينيين لا يستحقون دولة فلسطينية مستقلة، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "تغض الطرف عن الأوضاع في قطاع غزة وتريد كسر الفلسطينيين".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن، من وقف الأعمال الإسرائيلية، بسبب موقف دولة واحدة الذي يعرقل كل جهودنا لحماية الفلسطينيين من المذبحة الإسرائيلية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن المجتمع الدولي فشل كذلك في تخفيف معاناة الفلسطينيين الإنسانية وفشل في وقف دوامة العنف، فضلا عن فشله في مساعدة الفلسطينيين على الحصول على دولة كاملة، منذ عام 1948.

ولفت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي يناقش مجلس الأمن الخيارات التي تهدف إلى وقف العنف في غزة، وفي المجمل، اقترحت الدول الأعضاء 10 مشاريع قرارات مختلفة، موضحا أنه منذ ذلك الوقت استخدمت واشنطن حق النقض أكثر من مرة لمنع المجلس من اتخاذ قرار من شأنه أن يوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.