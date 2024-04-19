الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير خارجية أوكرانيا يشدد على ضرورة تمرير الكونجرس حزمة مساعدات جديدة لكييف

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

التقى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، الخميس، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال لقاءهما فى جزيرة كابرى الإيطالية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وقال كوليبا، عبر تغريدة دونها على منصة "ْX" للتواصل الاجتماعي: "لقد أكد كل منا الحاجة الملحة لتمرير الكونجرس الأمريكى حزمة المساعدات التكميلية إلى أوكرانيا"..موضحا: "أن ذلك سيبعث برسالة قوة وثقة، مما يسمح لأوكرانيا بإنقاذ الأرواح وتحسين الوضع فى ساحة المعركة".

وأضاف: "لقد بحثنا بالتفصيل جهودنا العالمية المشتركة لإيصال المزيد من أنظمة الدفاع الجوى وصواريخ (باتريوت) إلى أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن"، مُعربًا عن تقديره لجهود بلينكن فى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

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