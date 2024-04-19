الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صدور كتاب "الفن الحر بالألوان الطبيعية" لـ كامل التلمسانى

الفن الحر
الفن الحر

عن بيت الحكمة للثقافة ضمن إصدارات مشروع "عيون الحكمة" يصدر كتاب "الفن الحر بالألوان الطبيعية وكتابات أخرى" لـ كامل التلمساني الذي تشارك به بيت الحكمة في معرض أبو ظبي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو 2024. 

جدير بالذكر، أن بيت الحكمة للثقافة قد فازت مؤخرًا بجائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية. 

من أجواء الكتاب:

بعض الشخصيات لديها موهبة تتجاوز الأطر، مثل كامل التلمساني، الذي أبدع في الفن التشكيلي والسينما والأدب، من منظور فكري مُجدد يستشرف الغد، ويطلق الطاقة الفنية بأشكال تعبيرية تنحو إلى المستقبل، مستوعبة تجارب الأمم، ومستندة إلى التقدم الخلَّاق، لأن الحضارة تسير في خط ممتد وإن اتخذت الشكل الدائري في بعض الأحيان. 

وكامل التلمساني صوت ناطق بإبداع عابر للحدود الشكلية والزمنية، قادر على أن يضع في تجربته ملامح العالم القادم، ربما الذي لم يتحقق حتى الآن، لأنه يرى حلم الإنسانية في الانطلاق نحو فضاء يستوعب آمالها في ميلاد متجدد تتجلى فيه صورتها العميقة.

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هذا العمل يُقدِّم نِتاج قلم كامل التلمساني، كما أضاء في كتابيه: "سفير أمريكا بالألوان الطبيعية" و"عزيزي شارلي"، ومجموعة منتقاة من أهم مقالاته المواكبة لحركة تطور الفنون عبر الثقافات.

عن كامل التلمساني: مخرج وكاتب وفنان تشكيلي مصري، من مواليد محافظة القليوبية عام 1915، ترك الدراسة بكلية الطب البيطري ليتفرغ لهوايته في الرسم، أقام لعشر سنوات معارضه الفنية التي اهتمت باتجاهات الفن الحديث في الرسم والتصوير، تحول اهتمامه بعدها إلى السينما والتحق باستوديو مصر عام 1943، من أفلامه كمخرج "الناس اللي تحت، موعد مع إبليس، الأستاذ شرف".

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