أمريكا: لن يتم الاعتراف بفلسطين إلا عبر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

قال ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: “نعارض أي تدابير أحادية الطرف تقوض فرص حل الدولتين”، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم القوي من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وتابع ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: “لن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عبر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأكد ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن، أن فلسطين لم تستوف معايير وشروط حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.