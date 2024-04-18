الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة: نبحث دعم صناعات ذات مكون محلي وميزة تصديرية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، حريص على استمرار الجولات الميدانية على المصانع والمشروعات، للاضطلاع على مدى التطور في استمرا المشروعات القومية والصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات التني تستهدف زيادة السيولة الدولارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هناك برنامج لدعم الصادرات، ورئيس الوزراء عقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصدرير وتم بحث الأفكار التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لوضع خطة لزيادة الصادرات السنوية للصادرات المصرية.

وتابع: "رئيس الوزراء مستمر في جدولاته على المصانع والمشروعات الهامة".

وذكر جاري بحث ووضع أفكار لدعم أكثر للصناعات التي تتميز بوجود مكون محلي، وسيتم المزيد من الدراسة لبلورة الوضع، مضيفًا: "ما زلنا في مرحلة التشاور مع القطاع الخاص، وهناك أفكار أخرى لدعم القطاع الخاص في التركيز على الصناعات القادرة ميزة نسبية للتصدير، وجاري البلورة والعرض على مجلس الوزرية للتنفيذ".

مجلس الوزراء قناة on خالد أبو بكر محمد الحمصاني

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