الجمعة 19 أبريل 2024
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توك شو

لماذا لم يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟.. متحدث الحكومة يجيب

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، انخفاض السلع الأساسية بنسبة 27%، وجاري العمل على انخفاضها بنسبة 30%، بجانب انخفاض السلع بصفة عامة بنسبة 22%.

وأجاب على سؤال: "لماذا لم يشعر المواطن بهذا الانخفاض؟"، قائلًا:"الانخفاض الحالي هو على مستوى أسعار السلاسل التجارية، وعلى مستوى المحال الصغيرة، ستشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة تشهد انخفاض كبير في التضخم وسيطرة على الأسعار.

وأشار إلى أن توفير الرخصة الذهبية والأراضي للمستثمرين ساهم في زيادة عدد المصانع والمشروعات.

وشدد على أن سعر الخبز السياحي وزن 80 جرام سيكون إلزامي بجنيه ونصف والتطبيق بشكل رسمي بداية من يوم الأحد، مضيفًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية سيصدر قرار السعر الجديد الإلزامي يوم السبت المقبل.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء المواطن

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