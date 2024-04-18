الطاهرى: "روزاليوسف" ثرية بإصداراتها.. والمجلة لا تخسر رغم التحديات

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" عن تفاصيل احتفال روزاليوسف بإصدار الـ5000، والذي ضم نجوم الصحافة والقوى الناعمة في مصر.

قال الطاهري في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على CBC مساء اليوم: "روزاليوسف ثرية بإصداراتها وإرثها التنويري الضخم وهي تفريخ لعمالقة الصحافة.. والمجلة صامدة لا تخسر رغم التحديات".

وتابع: "روزاليوسف ثرية بإصداراتها وإرثها التنويري الضخم وأبنائها وأساتذتها الذين أثروا مهنة الصحافة، وهي تفريخ للمبدعين وعمالقة الصحافة على مدار قرن كامل".