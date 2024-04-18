الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الحكومة: نتابع حركة الأسواق ونؤكد على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحكام الرقابة على الأسواق من خلال متابعة الأسعار على مستوى الجمهورية، مضيفا: "تم إنشاء تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار، يقوم خلاله المواطن بتسجيل أسعار المحال المخالفة على التطبيق وإرسالها، وهناك دور لمختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك".

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الحكومة تابعت ما تم الاتفاق عليه قبل عيد الفطر المبارك لخفض أسعار السلع من 15 لـ20% ثم خفضها إلى 30% عقب عيد الفطر،موضحاً أن الحكومة تتابع حركة الأسواق ونؤكد على إتاحة الدعم اللازمة للمصنعين والمصدرين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 10% و30% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك مقارنة ما قبل التعويم.

وعن ضيوف مصر، قال متحدث الحكومة إنه يوجد 9 ملايين ضيف بمصر من نحو 133 دولة يعيشون بأمن واستقرار وأن رئيس الحكومة وجه الجهات المعنية بتدقيق اعداد اللاجئين والتكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب تحميل الضيوف غير المقيمين في مصر الاعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويتم تدقيق الإعداد للتنسيق مع الدول المانحة لتحمل جزء من رعايهم.

مانشيت” سي بي سي محمد الحمصاني مجلس الوزراء

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