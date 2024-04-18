التحالف الوطني: العالم ساهم بـ20% من مساعدات غزة ومصر بـ80%

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "نحن بدأنا في أول قافلة في أكتوبر بـ108 قاطرات في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصلنا إلى ألف قاطرة ودخلنا في المرحلة السادسة حاليا".

وأضاف خلال مداخل ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي أم سي”، أن 80% من نسبة المساعدات التي دخلت إلى غزة كانت من مصر والعالم كله ساهم بـ20% من المساعدات التي دخلت إلى غزة من مستلزمات طبية وأغذية وأدوية وغيرها.

وتابع: “العالم كله يرى أننا نستضيف عددا كبيرا من الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمرافقين في محافظات وجه بحري كلها وليس فقط العريش، ويتم تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والفلسطينيون لا يحسون بالغربة فهم في بلدهم والقضية الفلسطينية تدرس في الأخلاق والسياسة النظيفة والصمود، ومنذ اللحظة الأولى وحتى الآن والموقف الرسمي واضح وصريح وجلى ولم يتغير ولن يتغير”.