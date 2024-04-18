الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بائعة فشار: “أعول أسرة من 8 أفراد.. وأعمل 16 ساعة لتوفير احتياجاتهم” (فيديو)

أم نور
أم نور

في أحد شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة، وقفت سيدة أربعينة لبيع الفشار، من أجل توفير قوت يوم واحتياجات أسرتها المكونة من 8 أفراد، تعمل بكل قدما وساق لتكفي حاجة أبنائها من مأكل ومشرب، حتى أن تجاوزت عدد ساعات عملها الـ16 ساعة متواصلة، لا تسعى لشئ سوى أنها تعول أسرتها.

سيدة أربعينية تحلم بكشك

وقالت السيدة الأربعينية لـ"الدستور"، إنها تعمل على عربة فشار منذ عدة سنوات، لتلبية احتياجات أسرتها المكونة من 6 أبناء وزوجها المريض، مُشيرًة إلى أن أملها في الحياة هو امتلاك كشك يساعدها على مواجهة أعباء الحياة.

وأضافت: “حلمي أساعد أولادي على استكمال مراحل تعليمهم”، خاصًة أنها اضطرت لإخراج ابنتها من الإعدادية بسبب عدم قدرتها على توفير نفقات التعليم، مُشيرًة إلى أنها فشلت في إلحاق ابنتها الأخرى 9 سنوات، بالمدرسة من الأساس.

تابعت إنها تحرص خلال الفترة على التنوع والتجديد على عربة الفشار من أجل جذب أعداد أكبر من الزبائن، لحين أن تتمكن من الحصول على كشك تجلب منه رزق كافي لابنائها وزوجها حتى تتمكن من تعليم أبنائها.

 

فشار بالمانجا والكباب

أضافت أنها تعمل على عربة الفشار بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل إلى ان تستطيع أن تحصل على أموال كافيه من أجل إتمام يوم أسرتها.

تابعت أم نور، إنها تتمنى وجود أي مهنة ثابته تحصل من خلال على أموال ثابتة تكفي حاجتها هي وأسرتها، ولا تجعلها تلجأ لأي شخص من أجل الحصول على أموال، مشيرة إلى أن طموحها في الحياة هو تعليم أبنائها بشكل كافي يجعلهم مؤهلين للحياة ومصاعبها.

واختتمت أم نور حديثها بأنها متواجدة في منطقة وسط البلد، واستطاعت في فترة قصيرة ان تنال حب وتقدير كافة المحيطين بها والذين يقدمون كافة سبل الدعم والمساعدة بأشكال مختلفة.

الفشار سيدة أربعينية تحلم بكشك ام نور تقدم فشار بالمانجا والكباب فشار بالمانجا مأكل ومشرب

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