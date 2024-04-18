الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يحتفل بتسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية في مصر

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

انطلق منذ قليل، فاعلية  المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)  بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين.

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "تلي شندويل"، يوضح أهمية التراث وقيمة الحرفة التراثية، لتعزيز قيمة المنتج وحمايتها من الاندثار.

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يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج.  


ويتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

المنظمة العالمية حرفة تراثية مصر التل ي السوهاجي التراث المشروع الرائد

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