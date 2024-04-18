الكحول أكبر مسبب لأمراض الكبد

يشكل استهلاك الكحول مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث يؤثر على صحة الكبد ويؤدي إلى ارتفاع أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، يؤكد الملف الشخصي المتغير للمريض وزيادة الوعي على الحاجة الماسة للتثقيف وممارسات الشرب المسؤولة للتخفيف من المخاطر.

ويرصد التقرير التالي تفاصيل عن أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.

تأثير الكحول على الكبد

يعد استهلاك الكحول وتأثيره على الكبد موضوعًا يتم مناقشته على نطاق واسع في القطاع الصحي. إن تأثير استهلاك كميات كبيرة من الكحول معروف للجميع، لكن ما يبقى مجهولا وغير مستكشف هو البيانات وراء ذلك. أمراض الكبد المرتبطة بالكحول آخذة في الارتفاع، وخاصة بين الشباب، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة أمراض الكبد عام 2023، تتسبب أمراض الكبد في وفاة مليوني حالة وفاة سنويًا وهي مسؤولة عن 4% من جميع الوفيات (1 من كل 25 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم) ويعتبر الكحول أحد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا.

تشكل أمراض الكبد المرتبطة بالكحول وغيرها من أمراض الكبد المزمنة أكثر من 2% من الوفيات في الهند. على سبيل المثال تكشف بيانات كلية الطب في جوا أنه من بين 5500 مريض يتم قبولهم كل شهر، قد يكون 25% منهم يعانون من مشاكل متعلقة بالكحول، منذ عام 2021، تشهد كلية الطب في جوا أكثر من 300 حالة وفاة سنويًا بسبب أمراض الكبد الكحولية، كما أن الملف الشخصي للمريض النموذجي يتغير أيضًا، قبل بضع سنوات، كان المرضى في منتصف الأربعينيات والخمسينيات من العمر يصابون بتليف الكبد، ولكن اليوم، ليس من الشائع رؤية حتى الرجال في أوائل العشرينات من عمرهم. لقد انخفض عصر الشرب.

يتزايد عبء أمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد، على مستوى العالم وفي الهند، وهذا يتطلب خلق الوعي ومعرفة المزيد عن أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وطرق تعديل نمط الحياة.