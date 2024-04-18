الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الكحول أكبر مسبب لأمراض الكبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشكل استهلاك الكحول مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث يؤثر على صحة الكبد ويؤدي إلى ارتفاع أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، يؤكد الملف الشخصي المتغير للمريض وزيادة الوعي على الحاجة الماسة للتثقيف وممارسات الشرب المسؤولة للتخفيف من المخاطر.

يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

ويرصد التقرير التالي تفاصيل عن أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.

تأثير الكحول على الكبد

يعد استهلاك الكحول وتأثيره على الكبد موضوعًا يتم مناقشته على نطاق واسع في القطاع الصحي. إن تأثير استهلاك كميات كبيرة من الكحول معروف للجميع، لكن ما يبقى مجهولا وغير مستكشف هو البيانات وراء ذلك. أمراض الكبد المرتبطة بالكحول آخذة في الارتفاع، وخاصة بين الشباب، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة أمراض الكبد عام 2023، تتسبب أمراض الكبد في وفاة مليوني حالة وفاة سنويًا وهي مسؤولة عن 4% من جميع الوفيات (1 من كل 25 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم) ويعتبر الكحول أحد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا.

تشكل أمراض الكبد المرتبطة بالكحول وغيرها من أمراض الكبد المزمنة أكثر من 2% من الوفيات في الهند. على سبيل المثال تكشف بيانات كلية الطب في جوا أنه من بين 5500 مريض يتم قبولهم كل شهر، قد يكون 25% منهم يعانون من مشاكل متعلقة بالكحول، منذ عام 2021، تشهد كلية الطب في جوا أكثر من 300 حالة وفاة سنويًا بسبب أمراض الكبد الكحولية، كما أن الملف الشخصي للمريض النموذجي يتغير أيضًا، قبل بضع سنوات، كان المرضى في منتصف الأربعينيات والخمسينيات من العمر يصابون بتليف الكبد، ولكن اليوم، ليس من الشائع رؤية حتى الرجال في أوائل العشرينات من عمرهم. لقد انخفض عصر الشرب.

يتزايد عبء أمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد، على مستوى العالم وفي الهند، وهذا يتطلب خلق الوعي ومعرفة المزيد عن أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وطرق تعديل نمط الحياة.

الكبد صحة الكبد ممارسات الشرب تأثير الكحول على الكبد الشباب

مواد متعلقة

يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

طريقة تمليح الفسيخ في المنزل استعدادًا لعيد شم النسيم 2024

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن فلسطين من الحصول على عضوية الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟