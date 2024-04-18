الشرطة الكينية: تحطم طائرة عسكرية على متنها وزير الدفاع

أفادت المواقع المحلية في كينيا، تحطم طائرة هليكوبتر بعد لحظات من إقلاعها، مع تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت قناة "سيتيزن تي في" الإخبارية المحلية، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوغولا، كان على متن الطائرة.

وحث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا، الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا: "سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبًا"، بعد أنباء عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية مع تقارير تفيد بأن بعض كبار الضباط كانوا على متنها.