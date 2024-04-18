الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة الكينية: تحطم طائرة عسكرية على متنها وزير الدفاع

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية

أفادت المواقع المحلية في كينيا، تحطم طائرة هليكوبتر بعد لحظات من إقلاعها، مع تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت قناة "سيتيزن تي في" الإخبارية المحلية، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوغولا، كان على متن الطائرة.

وحث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا، الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا: "سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبًا"، بعد أنباء عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية مع تقارير تفيد بأن بعض كبار الضباط كانوا على متنها.

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين