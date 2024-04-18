الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف نجعل من نومنا عبادة؟ وما الأمر الذى يفسد العبادات؟

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن العادة تتحول إلى قربة وعبادة في حالة واحدة، إذا كانت لوجه الله عز وجل.

وأضاف، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، "الأكل والشرب والنوم والعمل وغيرها من الأمور، إذا كانت بنية أنها لله تتحول إلى عبادة"؟

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والمحيى هنا من أحيى من أجله، مبينًا أن سيدنا معاذًا كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ليست جميع العبادات على منزلة واحدة، فهناك عبادات فاسدة مثل عبادة المشركين للأصنام، أو عبادة المسلمين إذا فعل عبادة وفق مزاجه وعلى غير الشرع الكريم مثل صوم المرأة وهي حائض فهى عبادة فاسدة وتأثم عليه".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أن العبادة الصحيحة يجب أن يتوفر فيها أمران الإخلاص والصواب، وإذا فقدت العبادة أحد الأمرين صارت عبادة فاسدة.

العبادات العبادات الفاسدة النوم عبادة لعلهم يفقهون خالد الجندي

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين