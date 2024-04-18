كيف نجعل من نومنا عبادة؟ وما الأمر الذى يفسد العبادات؟

قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن العادة تتحول إلى قربة وعبادة في حالة واحدة، إذا كانت لوجه الله عز وجل.

وأضاف، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، "الأكل والشرب والنوم والعمل وغيرها من الأمور، إذا كانت بنية أنها لله تتحول إلى عبادة"؟

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والمحيى هنا من أحيى من أجله، مبينًا أن سيدنا معاذًا كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ليست جميع العبادات على منزلة واحدة، فهناك عبادات فاسدة مثل عبادة المشركين للأصنام، أو عبادة المسلمين إذا فعل عبادة وفق مزاجه وعلى غير الشرع الكريم مثل صوم المرأة وهي حائض فهى عبادة فاسدة وتأثم عليه".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أن العبادة الصحيحة يجب أن يتوفر فيها أمران الإخلاص والصواب، وإذا فقدت العبادة أحد الأمرين صارت عبادة فاسدة.