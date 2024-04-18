تأجيل محاكمة متهمى "كفن عين شمس" فى قضيتين لمخالفات البناء لـ9 مايو

قررت محكمة جنح عين شمس بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تاجيل محاكمة 3 متهمين من عائلة المرغنية هم "عز. وصباح.ومراد" في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث تقديم الكفن بعين شمس، في قضيتي مخالفات بناء إلي 9 مايو المقبل للاطلاع على المستندات.

يُذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، منها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

وفي وقتٍ سابق، أسندت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.