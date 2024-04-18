الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: الغلق عقوبة السلاسل التجارية المتلاعبة بأسعار السلع

مدبولي
مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم غلق جميع السلاسل المخالفة لتسعيرة السلع المعلنة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن المتلاعبين بالأسعار.

وتابع “مدبولي” خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصرا كاملا للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

من جانبه، قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لجنيه ونصف وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الأسعار مؤتمر صحفي

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