الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة تعلن استمرار منافذ بيع السلع على مدار العام

السلع
السلع

أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار منافذ بيع السلع التابعة للدولة على مدار العام.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "إكسترا نيوز":"إحنا عملنا الشغل ده وقت رمضان وقبله وهنا بشيد بالمنافذ اللّي عملتها القوات المسلحة والداخلية، واللّي تبع وزارة التموين واللي عملتها المحافظات، والتوجيه للمحافظات أنها تستمر على مدار العام، لضمان وفرة السلع".

أضاف: "قبل الإفراجات الكبيرة عن السلع كانت المصانع شغالة بأقل من 50% من طاقتها ومع القلة والندرة الأسعار تزيد واللّي خلى ضعاف النفوس تستغل الموقف وتعلّى الأسعار، لكن النهاردة مفيش شكاوى من الإفراج عن السلع، وأصبحت لدينا وفرة مما يُحدث منافسة اللي بدورها هتساعد على انخفاض الأسعار".

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منافذ بيع السلع الحكومة

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