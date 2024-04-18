أشرف عبدالغنى: المساعى المصرية لحل القضية الفلسطينية تُنهى أزمات الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إنّ المواقف العربية بقيادة الدولة المصرية مازالت مُصرة على أن تأخذ القضية الفلسطينية مجراها الطبيعي نحو الوصول إلى حل سلمي، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية واضح منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف "عبدالغني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أمريكا تقف قلبا وقالبا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترى الآن أنّ الظروف غير مناسبة على الإطلاق لموافقة مجلس الأمن على ضم دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وتابع: "حصلت فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ستكتسب نقاطا قوية عديدة، أولها الشرعية، فالدولة الفلسطينية عندما تتخلى عن صفة مراقب في الأمم المتحدة وتنتقل إلى خانة الدولة كاملة الحقوق في هذه العضوية، فإنها ستحصل على شرعية كبيرة في استعادة الحقوق المسلوبة على مدار سنوات طويلة، وستمثل عامل ضغط كبير على دولة الاحتلال فيما يتعلق بالجلوس على طاولة المفاوضات، والوصول إلى اتفاقات نهائية فيما يتعلق بحل الدولتين برعاية الأمم المتحدة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة في هذا السياق".