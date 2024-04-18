الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 10 أفراد من "عائلة واحدة" فى غارة جوية على رفح

رفح
رفح

أفاد مستشفى محلي في غزة الخميس، أن ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة عياد بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا استشهدوا في غارة جوية ليلية على أحد أحياء رفح جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت شبكة CNN الأمريكية. 

يأتي ذلك فيما ارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى 33970 شخصا، حسب وزارة الصحة. 

وذكرت الوزارة اليوم أن 76770 شخصًا آخرين أصيبوا، ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام.

آخر تطورات الأوضاع في غزة 

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في السياق، تم أمس تفتيش ونقل ما لا يقل عن 342 شاحنة إلى قطاع غزة، حسب السلطات الإسرائيلية وقبل الحرب كانت نحو 500 شاحنة محملة بالإمدادات تصل إلى غزة يوميا.

وتصر إسرائيل على أنه "لا يوجد حد" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل إلى القطاع، لكن نظام التفتيش الخاص بها أدى إلى استنزاف الإمدادات بشدة، مما حكم على الفلسطينيين هناك بالجوع القاتل.

من جهتها، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، نقلاً عن بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 700 هجوم شنه المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الفترة ما بين 7 أكتوبر و3 أبريل.

أضافت هيومن رايتس ووتش أن جيش الاحتلال فشل في حماية الفلسطينيين، وشارك في بعض الحالات في هذه الهجمات.

كما خلفت القوات الإسرائيلية "حجمًا هائلاً من الدمار" بعد انسحابها من منطقة مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل.

 وقدر أن نحو 500 شخص قتلوا أو جرحوا أو اعتقلوا أو فقدوا في الهجمات.

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