هل المشكلة حقًا في رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟ "الدستور" تحلل

مع كل تعثر في النتائج أو الحديث عن أزمة داخل غرف خلع ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تبدأ الجماهير في النداء بعودة سيد عبدالحفيظ، إلى منصب مدير الكرة بالنادي، والإشارة إلى عدم أحقية خالد بيبو، مدير الكرة الحالي بالنادي بهذا المنصب.

سيد عبدالحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في أغسطس الماضي، ذلك المنصب الذي تولاه للمرة الثانية منذ 2018 وحتى العام الماضي.

فهل أزمة النادي الأهلي في غياب سيد عبدالحفيظ؟

الأسس الإدارية داخل النادي الأهلي والأسلوب الإداري القائم على الاختصاصات وعدم تضاربها كانت أحد أسباب نجاح النادي في مختلف الألعاب خلال السنوات الماضية.

فنجحت إدارات الأهلي المتعاقبة على ترسيخ أسس إدارية واضحة لكل الألعاب الجماعية والفردية، تأسيسًا على أن لا أحد أكبر من الفريق والجميع يعمل سويًا من أجل مصلحة النادي، واستطاعوا تغليب المصلحة العامة للنادي على المصالح الشخصية.

لم يكن سيد عبدالحفيظ أول مدير كرة ناجح مع النادي الأهلي فسبقه في هذا المنصب عدد من نجوم النادي السابقين على رأسهم ثابت البطل والذي يعد المرجع الإداري في هذا المنصب، وأظهر في العديد من المواقف قوة شخصية وثبات إداري نجح في غلق غرفة خلع الملابس والسيطرة عليها.

سيد عبدالحفيظ استقى نجاح ثابت البطل واستطاع تمثيل الأهلي بالشكل المطلوب منه إعلاميًا وتلقي سهام النقد وتبادل التصريحات وإبعاد الأزمات عن الفريق وقصر تركيز اللاعبين والجهاز الفني على المباريات فقط.

ولكن نجاح سيد عبدالحفيظ لم يكن ليظهر على الساحة بهذا الشكل لولا النظام الإداري داخل النادي الأهلي وفصل الاختصاصات، بالإضافة إلى قوة الفريق تسويقيًا وفنيًا، فالنجاح لم يكن بسبب أداء سيد عبدالحفيظ فقط ولكنها مجموعة من العوامل اجتمعت سويًا وحققت ذلك النجاح.

ربما يختلف أسلوب خالد بيبو عن سيد عبدالحفيظ في إدارة ملف الكرة، وكذلك تختلف طبيعة مسيرة كلًا منهما فعبدالحفيظ بدأ عمله في قناة النادي مقدمًا لأحد البرامج واستطاع تقديم نفسه بشكل جيد للجماهير بطريقة حديثه التي رأوها مقاربة لهم، أما بيبو فكان عمله في قطاع الناشئين يختلف عن العمل في قناة النادي، فهو رجل هادئ يعمل في صمت ولا يحاول الدخول في أزمات أو صراعات مع أحد.

النادي الأهلي أكل الأخضر واليابس في الموسم الماضي واستطاع تحقيق كافة البطولات، وظهر دور سيد عبدالحفيظ في العديد من المواقف والأزمات داخل غرف خلع الملابس وخاصة في ظل ابتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة مع الفريق، ليصبح الجميع أمام حقيقة ثابتة هي أن مدير الكرة جزء مهم من نجاح أي فريق.

تعاطف جماهير الأهلي مع سيد عبدالحفيظ ومطالبتهم بعودته ازداد بعد مباراة القمة الأخيرة والتي ظهر خلالها إداريي الزمالك أثناء تخبئة الكرات في الدقائق الأخيرة من لاعبي الأهلي لتعطيل اللعب، ليسترجع الجماهير موقف عبدالحفيظ أثناء مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي واحتفاظه بعدد من الكرات لضمان سرعة اللعب، وهو ما قال عنه عبدالحفيظ نفسه أنه لم يكن ليفعل مثل ذلك الأمر أمام الزمالك لأنه لم يكن متوقعًا.

إدارة الأهلي اختارت بيبو لمنصب مدير الكرة، والمناصب لا تستمر لأحد إذًا لابد من ترك الفرصة لخالد بيبو حتى النهاية، مثلما حدث مع عبدالحفيظ.

عودة سيد عبدالحفيظ للأهلي

حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تناقش أي مقترح لعودة سيد عبدالحفيظ مرة أخرى لمنصب مدير الكرة، الفكرة لم تقترح من الأساس، وتصر على منح خالد بيبو الفرصة حتى النهاية.