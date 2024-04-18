الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل المشكلة حقًا في رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟ "الدستور" تحلل

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

مع كل تعثر في النتائج أو الحديث عن أزمة داخل غرف خلع ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تبدأ الجماهير في النداء بعودة سيد عبدالحفيظ، إلى منصب مدير الكرة بالنادي، والإشارة إلى عدم أحقية خالد بيبو، مدير الكرة الحالي بالنادي بهذا المنصب.

سيد عبدالحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في أغسطس الماضي، ذلك المنصب الذي تولاه للمرة الثانية منذ 2018 وحتى العام الماضي.

فهل أزمة النادي الأهلي في غياب سيد عبدالحفيظ؟

الأسس الإدارية داخل النادي الأهلي والأسلوب الإداري القائم على الاختصاصات وعدم تضاربها كانت أحد أسباب نجاح النادي في مختلف الألعاب خلال السنوات الماضية.

فنجحت إدارات الأهلي المتعاقبة على ترسيخ أسس إدارية واضحة لكل الألعاب الجماعية والفردية، تأسيسًا على أن لا أحد أكبر من الفريق والجميع يعمل سويًا من أجل مصلحة النادي، واستطاعوا تغليب المصلحة العامة للنادي على المصالح الشخصية.

لم يكن سيد عبدالحفيظ أول مدير كرة ناجح مع النادي الأهلي فسبقه في هذا المنصب عدد من نجوم النادي السابقين على رأسهم ثابت البطل والذي يعد المرجع الإداري في هذا المنصب، وأظهر في العديد من المواقف قوة شخصية وثبات إداري نجح في غلق غرفة خلع الملابس والسيطرة عليها.

سيد عبدالحفيظ استقى نجاح ثابت البطل واستطاع تمثيل الأهلي بالشكل المطلوب منه إعلاميًا وتلقي سهام النقد وتبادل التصريحات وإبعاد الأزمات عن الفريق وقصر تركيز اللاعبين والجهاز الفني على المباريات فقط.

ولكن نجاح سيد عبدالحفيظ لم يكن ليظهر على الساحة بهذا الشكل لولا النظام الإداري داخل النادي الأهلي وفصل الاختصاصات، بالإضافة إلى قوة الفريق تسويقيًا وفنيًا، فالنجاح لم يكن بسبب أداء سيد عبدالحفيظ فقط ولكنها مجموعة من العوامل اجتمعت سويًا وحققت ذلك النجاح.

ربما يختلف أسلوب خالد بيبو عن سيد عبدالحفيظ في إدارة ملف الكرة، وكذلك تختلف طبيعة مسيرة كلًا منهما فعبدالحفيظ بدأ عمله في قناة النادي مقدمًا لأحد البرامج واستطاع تقديم نفسه بشكل جيد للجماهير بطريقة حديثه التي رأوها مقاربة لهم، أما بيبو فكان عمله في قطاع الناشئين يختلف عن العمل في قناة النادي، فهو رجل هادئ يعمل في صمت ولا يحاول الدخول في أزمات أو صراعات مع أحد.

النادي الأهلي أكل الأخضر واليابس في الموسم الماضي واستطاع تحقيق كافة البطولات، وظهر دور سيد عبدالحفيظ في العديد من المواقف والأزمات داخل غرف خلع الملابس وخاصة في ظل ابتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة مع الفريق، ليصبح الجميع أمام حقيقة ثابتة هي أن مدير الكرة جزء مهم من نجاح أي فريق.

تعاطف جماهير الأهلي مع سيد عبدالحفيظ ومطالبتهم بعودته ازداد بعد مباراة القمة الأخيرة والتي ظهر خلالها إداريي الزمالك أثناء تخبئة الكرات في الدقائق الأخيرة من لاعبي الأهلي لتعطيل اللعب، ليسترجع الجماهير موقف عبدالحفيظ أثناء مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي واحتفاظه بعدد من الكرات لضمان سرعة اللعب، وهو ما قال عنه عبدالحفيظ نفسه أنه لم يكن ليفعل مثل ذلك الأمر أمام الزمالك لأنه لم يكن متوقعًا.

إدارة الأهلي اختارت بيبو لمنصب مدير الكرة، والمناصب لا تستمر لأحد إذًا لابد من ترك الفرصة لخالد بيبو حتى النهاية، مثلما حدث مع عبدالحفيظ.  

عودة سيد عبدالحفيظ للأهلي

حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تناقش أي مقترح لعودة سيد عبدالحفيظ مرة أخرى لمنصب مدير الكرة، الفكرة لم تقترح من الأساس، وتصر على منح خالد بيبو الفرصة حتى النهاية.

سيد عبدالحفيظ النادي الأهلي الاهلى خالد بيبو عودة سيد عبدالحفيظ للأهلي

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

جريمة اغتصاب تهز حي النزهة.. علاقة عاطفية تنتهي بأبشع طريقة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

"عمليات تجميل" تفضح حسناء المرج.. وفصل النهاية يكتبه القاضي

أحمد سليمان مهندس الصفقات الفاشلة فى الزمالك.. ومطالب بإبعاده عن فريق الكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين