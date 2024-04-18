تهدف لاكتشاف المواهب.. تفاصيل مسابقة "المعلمة الفعالة" لرياض الأطفال بمطروح

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المعلمة الفعالة والتي نظمتها توجيه عام رياض الأطفال بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ونعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ولطيفة طرمان.

_مسابقة المعلمة الفعالة

وتابع وكيل تعليم مطروح خلال التقييم اهم الأنشطة التي قامت بها المعلمات الفائزات بالمركز الأول علي مستوي الإدارات التعليمية في مسابقة المعلمة الفعالة والتي تناولت دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال

_دور معلمات الروضة

وأكد شحاته أن مسابقة المعلمة الفعالة هذا العام تناولت دور معلمات الروضة في الاهتمام بروح الطفل الريادية من خلال تشجيع ودعم أفكار وطموحات الطفل وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة بحيث تكون داعمة ومحفزة للإبداع ومشجعة للابتكار وتعويد الطفل علي الادخار وفن التسوق والتعاون مع الآخرين.

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم المركزي للمسابقات الفنية الخاصة بنشاط مادة الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل التعليمية، في قاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور منال عصفور موجه عام المادة.

اكتشاف المواهب وتنمية القدرات

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن تلك المسابقات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطالبات، مشيرا إلى أن المسابقة الخاصة بالمرحلة الابتدائية عبارة عن أفضل قطعة فنية معبرة عن الطفولة، كذلك يتنافس طالبات المرحلة الإعدادية في المسابقة بالمشاركة بقطع فنية معبرة عن أعياد الربيع، بالإضافة إلى تباري طالبات المرحلة الثانوية بالمشاركة بقطع فنية عن مراسم الاحتفال في مصر بالأعياد الدينية والوطنية والاجتماعية.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات معلمات موجهات الاقتصاد المنزلي خلال العام الدراسي الحالي وحصول التوجيه العام على مراكز متقدمة عديدة على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، مقدما الشكر لمنال عصفور الموجه العام وطاقم العمل للتفعيل الإيجابي للتدريب العملي لطالبات كل المراحل التعليمية بالمدارس، خاصة أن ذلك يعد مساهمة فعالة على أرض الواقع لتعليمهن مهنة مفيدة نافعة لهن في حياتهن العملية حاضرًا ومستقبلًا.

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح