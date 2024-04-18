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مصر

الشباب والرياضة تفتح باب الاشتراك في الملتقى الأول لأعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ فتح باب الاشتراك في الملتقى الأول لأعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملتقى أعضاء مراكز الشباب، يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإعداد وتثقيف أعضاء مراكز الشباب اجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا لضمان تحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع.

مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته

وأشار "صبحي" إلى أن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري.

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وينتهي التسجيل يوم ٢٥ أبريل، مع وجود مقابلات شخصية لاختيار أفضل العناصر الشبابية المتقدمة في الفئة العمرية من ١٨-٣٠ عاما، على أن يتم تنفيذ من ١١-١٤ مايو المقبل.

للتسجيل والاشتراك علي الرابط التالي:-

https://www.emys.app/youth/FirstYouthForumRegister

مراكز الشباب الملتقي الأول لأعضاء مراكز الشباب مستوى الجمهورية الهيئات الشبابية الدكتور أشرف صبحي

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